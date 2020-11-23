Yeni tip koronavirüs salgını döneminde ilgi gören sanal müzelerin sayısı artırılacak.

Sayılar artacak

Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, salgın döneminde sanal müze uygulamasını başlattığını anlatarak, "Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapı oluşturduk. Sanal müzelerimizin sayısını artıracağız. Edirne ve diğer illerimizde de kültür hazinelerimizi de sanal uygulamaya koyabilir miyiz ya da daha farklı dijital uygulamalarla neler yapabileceğimiz anlamında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik"

Sanal müzelerin yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü belirten Yazgı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kültür hazinelerini, müzelerimizi, ören yerlerini daha iyi, hızlı ve güzel bir şekilde en teknolojik haliyle nasıl sunacağımızı da planlıyoruz. Pandemi sürecinde bir süre kapalı kaldıktan sonra bakanlığımızın belli genelgeleri çerçevesinde müzelerimizde hem sosyal mesafe hem de hijyen anlamında belli tedbirler aldık. Müzelerimiz ve ören yerlerimizde kapasiteleri belirledik. Ziyaretçi sayılarımıza göre, ziyaretçilerimize en sağlıklı şekilde gezinti ve ziyaret imkanı sağladık. İyi bir sınav verdik. Müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezen ziyaretçilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Eleştirilerle ilgili de hemen düzeltmeleri yapıyoruz. Bu dönemde Avrupa ve hatta dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik."

[Fotoğraf: AA]

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi, Çorum, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Van müzeleri sanal ziyaret edilebiliyor.