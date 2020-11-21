Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, kekeme olan sınıf arkadaşları Seda Fırın'a destek olmak için bir proje geliştirdi. Amaçları konuşma bozukluğuna farkındalık oluşturmaktı. Sosyal medya üzerinden kısa sürede birçok kullanıcıya ulaştılar.

Kekele TV'yi kuran genç iletişimciler, TRT'nin ödülüyle başarılarını taçlandırdı.

Öğrenciler, Kekele TV'nin gelişmesinde, takipçilerin gösterdikleri ilginin büyük rolü olduğunu söyledi.

Sosyal medya alanında birinci oldular

Danışman hocaları ve 6 öğrenci sosyal medyadaki başarılarıyla yetinmedi. TRT'nin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na da başvurdular.

İnternet kategorisinde sosyal medya yayıncılığı birincilik ödülüne layık görüldüler.

'Projenin başarısı, samimiyet ve inanmak'

Kekele TV Spikeri Seda Fırın, "Hem milyonlarca kekemeliği olan bireyi temsil ediyor, hem de aldığımız ödül kekemeliği olan bir bireyin isterse, inanırsa çevreye rağmen çok başarılı olabileceğini göstermiş oldu" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kaan Gez de, projenin başarılı olmasında en önemli unsurun samimiyet, inanmışlık ve adanmışlık olduğunu söyledi.

Videolara yabancı dilde alt yazı da eklendi

Öğrenciler, düzenlenen yarışmada ödül almanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Kekele TV, çektiği videolara yabancı dilde alt yazı eklemeye de başladı.