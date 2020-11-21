TRT 2020 Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. 6. kez düzenlenen yarışmaya 76 üniversiteden 790 eserle katılım oldu. Katılanlar arasında Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler de vardı.

İletişim öğrencileri, radyo, televizyon, haber ve internet yayıncılığı ile bu yıla özel "Ev Hayat Dolu" kategorilerinde yarıştı.

Eserler, iletişim dünyasının önde gelen isimlerince değerlendirildi, titiz bir çalışmanın ardından 116'sı finale kaldı.

Ödül töreni İstanbul TRT 2 Stüdyoları’nda gerçekleşti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından yarışmaya katılanları tebrik etti, başarılar diledi.

Bakan Varank: Ülkemizin adeta gözü kulağı

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT'nin doğru, güvenilir ve halkın beklentileriyle uyumlu yayıncılık anlayışına vurgu yaparak, şunları söyledi;

"Ülkemizin adeta gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu ödül töreni vesilesiyle radyo ve televizyon alanında gelişmenin her zaman öncüsü olmuş TRT’ye teşekkür ediyorum. Jüri üyeleri başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan gençleri kutluyorum.”

11 farklı kategoride 33 ödül verildi

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan da TRT'nin, geleceğin medyasında yer alacak gençlerin kariyer planlarına destek olmayı sürdürdüğünü anlattı.

“Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak gençlerin iletişim dünyasında var olmalarını ve dünyayla rekabette ülkemize katkı sunacak enerjilerini önemsiyoruz.”

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. 11 farklı kategoride toplam 33 ödül verildi.

Öğrenciler ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Durdu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel, gazeteci Hakan Çelik, TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, gazeteci Özay Şendir, oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ve sanatçı Günseli Kato'dan aldı.

Kazanan eserler şöyle;

Televizyon Yayıncılığı / Televizyon Programı Kategorisi:

Sanatomi- Merve Sinem Akkuş, Selin Şahin / Erciyes Üniversitesi

Kara Tahta- Hazal Özdemir / İstanbul Üniversitesi

E-Spor- Mert Mutlu, Efe Can Aktaşlı, Mehmet Emin Yücel / Gümüşhane Üniversitesi

Televizyon Yayıncılığı / Televizyon Kısa Film Kategorisi:

Dönüşüm- İsmail Kurt / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yukarı- Gürkan Adım, Emre Kuzutırnak, Avni Afacan / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ne Olmuş- Feyza Kani, Mohammed Vard Atik, Yasser Kosba / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Televizyon Yayıncılığı / Televizyon Belgesel Film Kategorisi:

1. Kayak Yol- Gulnara Aytmamatova / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

2. Emanet Yurt- Amanat Rahmanova / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

3. Dokuzdan Sonra İkiz- Lunara Ceenbekova / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Haber Yayıncılığı / Televizyon Haberi Kategorisi:

1. Görünmez Kahramanlar- Müjdat Demir / Düzce Üniversitesi

2. Bir Parça “Mikail”- Şükrü Ayaz, Muhammed Taş, Nezir Sütçü / Fırat Üniversitesi

3. Geri Dönüşüm Atölyesi- Barış Yüce, Şahin Demir, Yare Sarıkaya / Süleyman Demirel Üniversitesi

Haber Yayıncılığı / İnternet Haberi Kategorisi:

1. Dünyanın “Engin” Hayranları, Türkiye’nin “Akyürek”li Elçileri- Zafer Yılmaz / Hacettepe Üniversitesi

2. Uzmanlar Çevrimiçi Çocuk İstismarına Dikkat Çekiyor- Dilber Dural, Ece İnci /- Üsküdar Üniversitesi

3. Meskenin Trafiği Yaşar’a Emanet- Azize Zehra Yıldırım / Selçuk Üniversitesi

Radyo Yayıncılığı / Radyo Programı Kategorisi:

1. Psikohafıza- Hülya Yılmaz, Funda Macit / Selçuk Üniversitesi

2. Bugün Günlerden- Döne Deliktaş, Elif Erdem / Selçuk Üniversitesi

3. Senin Hikayen- Ömer Faruk Şenaslan / Selçuk Üniversitesi

Radyo Yayıncılığı / Radyo Drama Kategorisi:

1. Zamane Çocukları- Hilal Erkan / Çukurova Üniversitesi

2. Koparılan Çiçekler- Şule Nur Yazar, Utku Can Eroğlu / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

3. Yalnız Kadınlar Sokağı Fotoğrafçısı- Deniz Zeybek, Aysel Kırılmaz / İstanbul Üniversitesi

Radyo Yayıncılığı / Radyo Belgeseli Kategorisi:

1. Köklere Dönüş- Sevim Can Erdal / Selçuk Üniversitesi

2. Kültürlerin Armonisi: Sentez Müzik- Saffethan Balcı, Göksu Kandemir / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3. Azerbaycan’dan Türkiye’ye: Bir Milletin Sanat Cahangiri- Nijat Mammadov / Mersin Üniversitesi

İnternet Yayıncılığı / İnternet Sitesi Kategorisi:

1. Güneşten Haber Var- Zeynep Şahin, Nilay Soysev, Rozerin Özbay / Üsküdar Üniversitesi

2. Doğrulayanlar- Yasin Muhammet Yavuz / Atatürk Üniversitesi

3. Medrese- Murat Ahmet Dönmez, Muzaffer Kılcı / İstanbul Medipol Üniversitesi

İnternet Yayıncılığı / Sosyal Medya Projesi Kategorisi:

1. Kekele Tv- Seda Fırın, Mustafa Akıncı, Ecem Burcu Güzel / Gümüşhane Üniversitesi

2. Bir Şey Daha- Zafer Yılmaz, Beyza Zeybek, Büşra Akkuş / Hacettepe Üniversitesi

3. Dijital Türk- Merve Büber, Yasin Özkan / Erciyes Üniversitesi

Ev Hayat Dolu / Ev Hayat Dolu Kategorisi:

1. Sevgilim Hayat- Ömer Dişbudak / İstanbul Kültür Üniversitesi

2. Virüsten Yoksun- Belgin Çetin / Yeni Yüzyıl Üniversitesi

3. Evde Kal (Rap Müzik-Klip)- Şahin Tarlabölen, Nazmiye Aksaya, Mutlu Veziroğlu / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi