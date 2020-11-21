Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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