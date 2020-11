TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Mustafa Şentop, "Topal ördek yanıltıcı izler bırakır. Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir 'topal ördek' yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum" dedi.

A “lame duck” leaves misleading traces. Only a “lame duck” politician would visit illegal settlements, which are considered illegal according to the international law, for the purpose of provocation not for the peace. I condemn. https://t.co/dtu9RU7Wif