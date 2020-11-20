AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir" bilgisini verdi.