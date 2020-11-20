Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti'den kongre açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongrelere ara vereceklerini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir" bilgisini verdi.
Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Erkan Kandemir (@erkankandemir) November 20, 2020
Etiketler: AK Parti
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