Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleriyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Soylu, Diyarbakır annelerinin her gün büyüdüğü bilgisini vererek, "2 aile daha katıldı. İnançlılar, cesurlar, 176 oldular. Mücadelelerine saygı ve şükranla" sözlerini kullandı.
Diyarbakır anneleri her gün büyüyor— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) November 20, 2020
İki aile daha katıldı...
İnançlılar,
Cesurlar,
176 oldular...
Mücadelelerine saygı ve şükranla
Etiketler: Evlat Nöbeti İçişleri Bakanlığı Son Dakika Süleyman Soylu
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Pompeo'ya tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz