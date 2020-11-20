İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır anneleriyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Soylu, Diyarbakır annelerinin her gün büyüdüğü bilgisini vererek, "2 aile daha katıldı. İnançlılar, cesurlar, 176 oldular. Mücadelelerine saygı ve şükranla" sözlerini kullandı.