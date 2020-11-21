Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk Öğretmenler Günü'nü canlı bağlantılarla kutlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Öğretmenler Günü'nde bu yıl ilk kez kutlamalar çevrim içi programlarla kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerle canlı bağlantılar üzerinden görüşecek.
Öğretmenler Günü'nün bu yılki etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden fark yaratan öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya gelecek.
İlk kez çevrim içi ortamda, tüm öğretmenlere yönelik müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren planlama yapıldı.
Etiketler: Ziya Selçuk Koronavirüs
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