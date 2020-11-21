Öğretmenler Günü'nün bu yılki etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden fark yaratan öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya gelecek.

İlk kez çevrim içi ortamda, tüm öğretmenlere yönelik müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren planlama yapıldı.