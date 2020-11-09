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TRT sanatçısı Cahit Uzun yaşamını yitirdi
TRT sanatçısı Cahit Uzun 82 yaşında hayatını kaybetti. Sesiyle, sazıyla türkülere hayat veren Uzun, pek çok genci müzik dünyasına kazandırdı.
Sazının tellerine dokundukça türküler hayat buldu. Hem sesi, hem besteleriyle müziğe katkı verdi.
TRT sanatçısı Cahit Uzun hayatını kaybetti.
Müzik yolculuğu 1960 yılında başladı
Uzun'un müzik yolculuğu 1960 yılları başında Erzurum Radyosu "Doğudan Sesler" Korosu'na katılmasıyla başladı.
Hazırlayıp sunduğu TV ve radyo programlarını uzun yıllar müzikseverlerle buluşturdu.
Çok sayıda genci müzik dünyasına kazandırdı
Sanatçılığının yanı sıra çevresindeki birçok yetenekli genci yetiştirdi.
Cahit Uzun 1980 yılında TRT'den emekli oldu.
5 çocuk babası olan Uzun'un çocuklarından Ömer Hayri Uzun, TRT Ankara Radyosu'nda Koro Şefi olarak görevini sürdürüyor.
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