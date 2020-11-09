Diyarbakır'da Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

12 kişilik daimi ve 10 kişilik gönüllü ekiple sürdürülen kazıda Roma dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları tespit edildi.

"Yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüş"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir ekiple çalışma yaptıklarını ifade ederek, kazı çalışmalarında birbirinden farklı verilerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kazılarda 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sisteminin tespit edildiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu yılki çalışmalarda Artuklu Sarayı'nın Roma Sarayı üzerinde inşa edildiği netleşti. Artuklu döneminde Roma saraylarının bazı mekanları olduğu gibi kullanılmış bazı mekanları ise yeniden inşa edilmiştir. Bu mekanlardan birinde Artuklu'nun zemin kodundan yaklaşık olarak 1,5 metre derinlikte, Roma sarayının zemin kodundan bir metre daha aşağıda mezar odası tespit edildi. Taş sandukaların bulunduğu mezar odası Roma dönemine ait ve yaklaşık 1700 yıllık mezarlar. Muhtemelen burada görev yapan yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüşler."

[Fotoğraf: AA]

8 mezar bulundu

İrfan Yıldız, çalışmalar devam ettikçe taş sanduka mezarlara tekrar rastlanılabileceğini belirterek, "Roma'nın Pagan döneminde yani Geç Roma dönemi dediğimiz milattan sonra 3'üncü yüzyılda sarayın altında bu mezar odalarının yapıldığını ve mezar odalarına buranın yöneticilerinin gömüldüğünü söyleyebiliriz. Şu ana kadar 2 nolu mekanda 3 mezar ortaya çıkarıldı ve içinde kemik ve iskeletler var. 5 nolu mekanda ise 5 mezar tespit edildi" dedi.

Kemiklerin büyük çoğunluğunun yerinde korunacağını ancak antropologların üzerinde çalışma yapabilmesi için ve analize gönderilmesi için numuneler aldıklarını anlatan Yıldız, taş sanduka mezarların ise korunacağını ifade etti.