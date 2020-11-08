2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı 2000 yıllık Kommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentin kuzey doğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı. Kazıların 160’ıncı metresinde mezar tespit edildi.

Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarda bir iskelet bulundu. Kemiklerin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Mezarın içerisindeki iskeletin yanında da o günün geleneklerine göre, cenazenin yanına bırakılan ‘ölü yemeği’ bulunuyor. Kase içerisinde, kanatlı hayvan kemikleri yer alıyor.

"İskeletin günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durum"

Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve Adıyaman Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığı yaptığı kazılarda, bugüne kadar hiç bu şekilde sağlam bir iskelet ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:

"Bu erkek iskeleti yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait ve günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durumdur. Hemen yan kısmında ise kase bulunmakta, bu kasenin içerisinde ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemikleri ortaya çıkartıldı. Bu da gösteriyor ki bize ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş. Daha önceki sanduka mezarları kazdığımızda iskeletlerin toz haline dönüştüğünü görüyorduk fakat burda 1500 yıla yaktın bir iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi arkeolojik olarak çok iyi bir durum olarak gösterebiliriz."

Perre Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, merdivenli kısmın daha da uzadığı tahmin ediliyor.