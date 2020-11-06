ADOB'un, Napoli Gecesi, Azerbaycan Gecesi, Dünya Şarkıları gibi seçkin eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu etkinlik programında, pandemi sürecine uygun yeniden düzenlenmiş opera eserleri ve bale temsili de yakında yer alacak.

Türkiye'nin ilk operası olan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ilk kadın müdürü, Türkiye'nin önde gelen soprano sanatçılarından Feryal Türkoğlu, 9 Eylül'de konser dizisi ile açtıkları sezona, titiz bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Türkoğlu, sürecin ilk kısmını Ankaralı sanatseverlerin tedirginliklerini en aza indirmek, dinleyicilerin ve sanatçıların sağlıklılarını korumak adına yapılması gerekenleri planlamakla geçirdiklerini söyledi.

Pandemi süreci, bale gösterisine konu oldu

Aralık sonunda pandemiye özel bir baleyi sahneye koymaya hazırlandıklarını söyleyen Türkoğlu, "Uğur Seyrek koreografisiyle bale sahneleyeceğiz. Eserin ismi COVID-19'dan esinlenilerek, '19!' oldu. Genel Müdürümüzün fikri. Diğer müdürlüklerimizden de bu tarz etkinlikler yapılmasını istedi. Pandemi bize pek çok şeyi hatırlattı. Uğur Seyrek'in librettosunda insanların pandemi sürecinde birbirlerinden uzaklaşmaları, sevdiklerimizden bedenen uzaklaşıp, kalben yakınlaşmamız gibi hassas duygularımız sahneye yansıtılıyor. Pandemiyi balede izlemek seyirciye farklı gelecektir. Çalışmalarımız başlamak üzere" şeklinde konuştu.

"Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz"

Türkoğlu, kasımda sezonun ilk opera temsili "Saraydan Kız Kaçırma"yı izleyicilerle buluşturacakları bilgisini vererek, "Kostümlü, dekorlu olarak, orkestranın sahne üstünde ve geride, sanatçıların önde olduğu, mini mini oyunlarla, eserimizin kısaltılmış versiyonu ile yapıyoruz. Belirli bölümleri kestik. İki saat seyircimizi salonda tutmak istemedik. Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Bale temsilleri ile sezonu açmayı çok istediklerini kaydeden Türkoğlu, ancak COVID-19'un yayılımının artışıyla planladıkları temsilleri iptal ettiklerini, DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan'ın da kendilerine bu konuda yardımcı olduğunu vurguladı.

Türkoğlu, "Bu dönemde sağlıktan öte bir şey yok. Dezenfektan, ayak paspası, kurumun sık sık temizlenmesi, çalışanların ve izleyicilerin ateşlerinin ölçülmesi ve HES kodu olmayan kimseyi binaya almamamız başlıca yaptıklarımız" dedi.

65 yaş üstü için 15.00'de temsil

Kasım ayında, 11 yıldır sahnelenen "Bir Tenor Aranıyor" eserinin yanı sıra dans ve müziği birleştiren Tango Gecesi, seçkin eserlerin seslendirileceği Puccini ve Napoli Gecesi ile Mozart Requiem seyirciyle buluşacak. 65 yaş üstü seyirciler için ayda en az iki temsil, saat 15.00'te sahnelenecek.