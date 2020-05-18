Belgeseller, spor programları, müzik şöleni...

TRT, bu hafta da izleyicilerine nefes aldıracak programlar sunacak.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

TRT 1, dizi ve programlarının yeni bölümlerini ekrana getirmeye devam ediyor. Tutunamayanlar Çevrimiçi, Ev Yapımı ve Kalk Gidelim Eve dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken ramazan ayına özel olarak hazırlanan içerikleri Mesnevi’den Hikayeler, Kuşlarla Yolculuk ekrana gelmeye devam ediyor.

19 Mayıs Salı Kadir Gecesi’ne özel, saat 20.30’da TRT 1 ekranında yayınlanacak Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda final heyecanı yaşanacak.

Sanat dolu programlar TRT 2 ekranlarında

Kültür sanatın tek kanalı TRT 2, ekrana getirdiği programlarla kültür şöleni yaşatmaya devam ediyor. TRT 2’de bu hafta yayınlanacak programlar şöyle:

Tarih Söyleşileri

Her hafta tarihin önemli koridorlarında dolaşan tarihçi Coşkun Yılmaz, bu haftaki programın yeni bölümünde konukları Hasıp Saygılı ve Zekeriya Türkmen ile birlikte 19 Mayıs ve Kurtuluş Savaşı konuşulacak. Tarih Söyleşileri, yeni bölümüyle 18 Mayıs Pazartesi saat 23.00’te TRT 2’de.

Günseli Kato ile Hasılıkelam

TRT 2’nin yeni programı Günseli Kato ile Hasılıkelam, 20 Mayıs Çarşamba saat 19.00’da ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Sanatçı Günseli Kato ve konuklarının, günlük yaşantının telaşına keyifli bir sohbet molası ile renk katacağı program yaz boyunca ekrana gelecek. Programın ilk bölümün konuğu ise Hırka-i Şerif Muhafızı Barış Samir olacak.

Sarayın Lezzetleri

Osmanlı döneminde padişahların beslenme kültürünü, sofra adabını ve dönemin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgilerin Şef Yunus Emre Akkor’un sunumuyla aktarıldığı Sarayın Lezzetleri, bu hafta Gaziantep mutfağıyla izleyenlerin karşısına çıkacak. Sarayın Lezzetleri yeni bölümüyle 24 Mayıs Pazar saat 20.00’de TRT 2’de.

Dilsiz

TV’de ilk kez yayınlanacak TRT ortak yapımı olan yerli sinema Dilsiz, 24 Mayıs Pazar saat 21.30’da izleyenlerin beğenisine sunulacak. Duvar ressamlığı yaparak hayatını idame ettiren Sami’nin, hat sanatı üzerine çıktığı yolculuğu anlatan film; Boğaziçi, Malatya ve Kayseri Film Festivali’nde “En İyi Sinematografi” ödülüne layık görüldü.

TRT Avaz'dan Kadir Gecesi'ne özel belgesel

Bu hafta iki önemli belgeseli ekrana getirecek TRT Avaz, Türkiye’nin Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan ortak kültür coğrafyasının sesi olmaya devam ediyor. TRT Avaz’da bu hafta şunlar ekrana gelecek:

Semerkant'tan yükselen ışık: İmam Mâtürîdî

Türklerin İslam itikat anlayışında, toplum ve devlet hayatında etkili olmuş Mâtürîdîlik ve onun kurucusu İmam Mâtürîdî’nin Türk ve İslam dünyasındaki yeri TRT Avaz tarafından projelendirilen belgesel, 19 Mayıs Salı saat 22.30’da Kadir Gecesi’nde ekrana geliyor.

Belgeselde İmam-ı Mâtürîdî’nin çağları aşan yaklaşımları, aşırılıkları törpüleyen fikirleri oldukça yalın ve açık bir dille anlatılıyor. Özellikle aklın vahy ile irtibatı, yanlış din algısının doğurduğu problemler, kader ve insan iradesi arasındaki bağlantı, iman ile kişinin eylemlerinin ilişkisi konularında Mâtürîdî’nin getirdiği yorumlar belgeselin omurgasını oluşturuyor.

Hiva

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2020 Kültür Başkenti olarak seçilen Özbekistan’ın Hiva şehrine ilişkin hazırlanan “Hiva” belgeseli; Özbekistan’ın turizm potansiyelini Türk dünyasına tanıtacak. TÜRKSOY ile Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde TRT Avaz tarafından hazırlanan belgesel 22 Mayıs Cuma saat 22.30’da ekrana gelecek.

İlgiyle izlenen yapımların yeni bölümleri TRT Belgesel'de

TRT Belgesel, büyük bir beğeni ile izlenen yapımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. TRT Belgesel’de bu hafta...

Yiyeceğin Serüveni

Türkiye’nin üretim gücüne katkı sağlan sektörlerin ve onların dünya çapındaki değerlerinin ekrana geleceği Yiyeceğin Serüveni belgeseli, 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da özel bölümüyle TRT Belgesel’de.

Sıfır Atık

Sıfır Atık belgeselinin yeni bölümünde Doğan Akdoğan, hayatımızda yer edinmiş atık yağların çevreye verdiği zararı ve geri dönüşüm sürecini izleyenlere sunacak. 24 Mayıs Pazar saat 15.00’te Sıfır Atık 6’ncı bölümüyle TRT Belgesel’de.

TRT Müzik'ten bayrama özel konserler

Ramazan ayı boyunca özel içerikleriyle gönülleri fetheden TRT Müzik, bayramda evlerde nostalji rüzgarı estirecek. TRT Müzik’te bu hafta;

Sami Yusuf Konserleri

Ramazan boyunca her hafta Sami Yusuf konserini ekrana getiren TRT Müzik, son programı 21 Mayıs Perşembe saat 21.15’te sanatçının Dubai konseri ile izleyenlerine veda ediyor.

Unutulmayanlar

Yusuf Güney'in sunumuyla her hafta ünlü bir müzisyenin konu alındığı, müzisyenle ilgili bir de konuk davet edildiği Unutulmayanlar programının bu haftaki bölümünde konu Zeki Müren olurken; sanatçının hikayelerini dinlemek üzere konuk Ahmet Selçuk İlkan olacak. Unutulmayanlar 22 Mayıs Cuma saat 20.30’da TRT Müzik’te.

Arşivden

TRT’nin zengin içerikli arşivinden derlenen programda bu hafta bayram boyunca nostalji rüzgarı esecek. Arşivden programında bu hafta bayramın ilk günü (24 Mayıs) Muazzez Abacı, ikinci günü (25 Mayıs) Zeki Müren, son günü (26 Mayıs) ise Müzeyyen Senar konseri ile en güzel eserler ve kesitler ekrana gelecek. Arşivden programı her gün 13.00’te TRT Müzik’te.

TRT SPOR

Bu hafta da izleyenleri için spor dolu içerikler hazırlayan TRT Spor, arşivdeki çok özel turnuvaları, heyecan veren karşılaşmaları, unutulmaz maçları yayınlamaya devam ediyor. TRT Spor’da bu hafta...

• 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Final Maçı Türkiye-Sırbistan / 19 Mayıs Salı 12.15

• 1992 Gençler Avrupa Şampiyonası Finali Türkiye-Portekiz / 19 Mayıs Salı 19.00

• 2019 Copa America Turnuvası-Salı günü hariç her gün hafta içi 12.15, hafta sonu 16.00

• 1992 Barcelona Olimpiyatları Basketbol Finali ABD-Hırvatistan / 23 Mayıs Cumartesi 14.00

• Ustalara Saygı Belgeseli’nde yeni bölüm heyecanı

Ustalara Saygı belgeselinin bu hafta 5. ve 6. bölümleri sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Belgeselin 5. bölümünde Ronaldo, Carlos Tevez, Joey Barton, Superclasico: River Plate-Boca Juniors, Milan-Inter Derbisi, Merseyside Derbisi yer alırken; 6. bölümde Brezilya-Arjantin, Almanya-Hollanda, İngiltere-İskoçya, Arsene Wenger-Jose Mourinho, Patrick Viera-Roy Keane, Kuzey Londra Derbisi (Arsenal-Tottenham) gibi efsanelerin hiç bilinmeyenleri 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar saat 12.00’de TRT Spor’da.

TRT SPOR 2

• ING Basketbol Süper Lig Karşılaşmaları (1-23.Hafta) her gün 09.15 ve 18.30’da.

• 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası-2019 Dünya Güreş Şampiyonası her gün 12.15’te.

• 2016 Rio Olimpiyat Oyunları her gün 15.00 ve 23.30’da.

• Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi Karşılaşmaları (1-22.Hafta) - AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi Karşılaşmaları (1-22.Hafta) her gün 20.15 ve 01.15’te.