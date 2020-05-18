Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ünlü oyuncu Geno Silva hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Scarface filmindeki rolü ile tanınan ABD’li aktör Geno Silva, demans (bunama) hastalığıyla savaştıktan sonra 72 yaşında hayatını kaybetti.
Silva, Scarface'te ikonik sessiz suikastçı "Kafatası"nı oynamıştı.
Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer almıştı.
Etiketler: geno silva scarfaceSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08
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