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Müze ve ören yerlerine girişte yeni dönem
[Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Müze ve ören yerleri, normalleşme süreci kapsamında alınacak önlemlerle kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde de yeni normal dönemi başlıyor. Buralarda ziyaretçiler için bir dizi önlem alındı.
Maske zorunluluğu planlanan müze ve ören yerlerinin girişlerine el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve eldiven atık kutuları, ateş ölçer veya termal kameralar yerleştirildi. Bu mekanlara, COVID-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik uyarı ve bilgi panoları da yerleştirilmeye başlandı.
Sosyal mesafe standartlarına uygun olarak ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen bölümlere işaretlemeler yapıldı.
Ziyaretçilerin belirli alanlarda toplanmasını önlemek amacıyla müze ve ören yerlerinin bazı bölümlerinde giriş kısıtlamasına gidilebilecek.
Etiketler: müze ve ören yerlerinde alınacak önlemler Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18
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