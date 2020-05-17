Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması 18 Mayıs'ta başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter'dan 18 Mayıs'ta başlatacağı Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması ile 100 müze kart hediye edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter üzerinden başlattığı "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması"yla vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.
#ArsivindekiMuze Fotoğraf Yarışması’na katılın, 100 @Muzekart’tan biri sizin olsun.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) May 17, 2020
Müze ve ören yerlerimizde çektiğiniz fotoğrafları, 18-24 Mayıs tarihleri arasında @TCKulturTurizm ve @muzeler_dairesi'ni etiketleyip Twitter üzerinden paylaşarak yarışmamıza katılabilirsiniz. pic.twitter.com/hg4BERrshK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yarışmaya, müze ve ören yerlerinde çekilen fotoğrafları Twitter üzerinden 18-24 Mayıs'ta "@TCKulturTurizm" ve "@muzeler_dairesi" ile "#ArsivindekiMuze" etiketleriyle paylaşarak katılacak.
Yarışma sonunda, 100 müze kart hediye edilecek.