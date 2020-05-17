Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter üzerinden başlattığı "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması"yla vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

#ArsivindekiMuze Fotoğraf Yarışması’na katılın, 100 @Muzekart’tan biri sizin olsun.



Müze ve ören yerlerimizde çektiğiniz fotoğrafları, 18-24 Mayıs tarihleri arasında @TCKulturTurizm ve @muzeler_dairesi'ni etiketleyip Twitter üzerinden paylaşarak yarışmamıza katılabilirsiniz. pic.twitter.com/hg4BERrshK — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) May 17, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yarışmaya, müze ve ören yerlerinde çekilen fotoğrafları Twitter üzerinden 18-24 Mayıs'ta "@TCKulturTurizm" ve "@muzeler_dairesi" ile "#ArsivindekiMuze" etiketleriyle paylaşarak katılacak.

Yarışma sonunda, 100 müze kart hediye edilecek.