TRT’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ve ramazan ayı ile özdeşleşen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na, 15 yaşındaki yarışmacı damga vurdu.

Muhteşem Kur’an tilaveti ile dinleyenleri mest eden Muhammed Yahya Yıldızhan, 16 Mayıs gün birinciliğini elde etti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ise sosyal medya hesabından yarışmacıyı tebrik etti.

Muhteşem tilavetiyle gün birincisi olan 15 yaşındaki Muhammed Yahya kardeşimin gözlerinden öpüyorum. pic.twitter.com/5g4FM8tWVe — ibrahim eren (@ibrahimeren) May 16, 2020

Final heyecanı Kadir Gecesi’nde yaşanacak

Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliği taşıyan, TRT 1 ekranında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finali ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ekrana gelecek.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz gerçekleştirilen final programına uzaktan görüntülü ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımlarıyla gerçekleşen yarışmanın finali, 19 Mayıs Salı saat 20.30’da Kadir Gecesi’nde ekrana gelecek.

Haftanın birincileri ay finalinde yarışıyor

Her bölümde 5 yarışmacının olduğu programda gün birincileri seçiliyor. Seçilen gün birincileri hafta finalinde yarışıyor. Hafta finalinin kazananları ise Kadir Gecesi ay finalinde yarışıyor.