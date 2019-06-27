Uluslararası Emmy Ödülleri’nin bu yıl 47’ncisi verilecek. 2018’de düzenlenen yarışmada olduğu gibi bu yıl da TRT Çocuk Kanal Koordinatör Yardımcısı İsmihan Yılmaz jüri üyeliği yapıyor.

Emmy Ödülleri’nin çocuk ve televizyon içerikleri yarı finalinde jüri üyeliği yapan Yılmaz, şimdiye kadar çocuk medyası alanında birçok uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil etti.

Yılmaz aynı zamanda, 28-29 Kasım 2018’de düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nın genel direktörlüğünü üstlendi.

"Ülkemizi orada temsil etmenin onur verici"

Uluslararası Emmy Ödülleri’nin jüri üyeliğinde Netflix, Turner Broadcasting, Majid Entertainment ve BBC gibi medyada öne çıkan kuruluşların temsilcileri de bulunuyor.

İsmihan Yılmaz, ülkemizi orada temsil etmenin onur verici olduğunu söylüyor.

"Orada olmak, global çocuk yayıncılığında trendleri gözlemlemek, yayıncıların ve içerik üreticilerinin yeni meydan okumalara karşı ne tür stratejiler geliştirdiklerini görmek bakımından çok önemli."

Yılmaz aynı zamanda bu tür organizasyonların bir parçası olmanın avantajlarını şöyle anlatıyor:

"Alanın aktörleriyle daha nitelikli ilişkiler kurmaya yardımcı oluyor ve bu ilişkiler kalıcı oluyor. Bu türden birebir ilişkiler ortak yapım gibi projelerde yer almak için büyük bir fırsat."

Uluslararası Emmy Ödülleri

Her yıl haziran ayından eylül ayına kadar Emmy Ödülleri'nin yarı final değerlendirmeleri yapılıyor.

Büyük bir ağ oluşturma fırsatı sunan yarışmanın yarı finalleri, bu yıl 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: TRT Haber