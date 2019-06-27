Sultan 2. Abdülhamid'in hayatı konu alındı, tarih yeniden canlandırıldı.
Kosova'nın Prizren şehrinde Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı himayesinde düzenlenen tiyatro oyununa çok sayıda davetli katıldı. Oyun, Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını baba-kız ilişkisi üzerinden ele aldı.
Duygusal anların da yaşandığı Prizren Kültür Evi'ndeki oyun seyirciden tam not aldı.
"Usta", Kosova’nın ardından 26 Haziran’da Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te seyirciyle buluşacak.
Kaynak: TRT Haber