Özellikle son yıllarda turizmde altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gezi rotasında yer alan Adıyaman, Nemrut Dağı ile öne çıkıyor.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki eşsiz manzarayı da görmek istiyor.

Milli park alanı olarak korumaya alınan, "güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na ulaşmak isteyen turistler, yorucu bir yolculukla bölgeye ulaşabiliyor.

800 metrelik zorlu yürüyüş

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu bölge Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden. Bu bölgeye ulaşmak isteyenler, araçla gerçekleştirilen yolculuğun ardından dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ayak basabiliyor.

Güneşin doğuşunu Nemrut Dağı'nda izlemek isteyenler henüz daha hava aydınlanmadan yola düşüyor. Güneşin batışını izlemek isteyenler ise öğleden sonra yolculuğa başlıyor. Sabah saatlerinde daha sakin olan Nemrut Dağı'nı geçen yıl 100 bin civarında turist ziyaret etti.

Adıyaman'ın en önemli turizm rotası Nemrut Dağı, son 3 ayda ağırladığı 35 bin yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla önceki yıllardan daha yoğun ilgi görüyor. Yıl sonuna kadar bölgeyi ziyaret eden turist sayısının 100 bini aşması bekleniyor.

Kaynak: AA