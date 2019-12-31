"Leyla ile Mecnun" ve " 7 Numara" gibi sevilen dizileri hayata geçiren TRT 1'in yeni dizisi "Tutunamayanlar", kadrosu ve ilginç hikayesiyle yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği Tutunamayanlar dizisinin yönetmenliğini, Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu yapıyor.





Ekranlara yeni bir soluk getirmesi beklenen ve 60 dakika olarak izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan kaleme aldı.

Absürt komedi tarzındaki dizinin ilk bölümü, 7 Ocak'ta yayınlanacak.

Başrol Doğu Demirkol



Son yılların parlayan yıldızlarından Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.



Merakla beklenen dizinin konusu ise şöyle:

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur.

[Fotoğraf: AA]

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Kaynak: TRT Haber, AA