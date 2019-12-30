Yıl içinde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı yerli yapımlar aldı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 2019'da 58 milyon 698 bin 279 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise toplam 965 milyon 547 bin 772 lira oldu.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 89 milyon 491 bin 978 lira hasılat elde etti.

Yapım, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi 3 milyon 965 bin 714 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 2. yapım oldu. Filmin hasılatı ise 67 milyon 433 bin 986 liraya ulaştı.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi ve filmden 54 milyon 842 bin 530 lira gelir elde edildi.

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı", çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti

En çok izlenenler listesinde 4. sırayı "Avengers: Endgame" filmi aldı. Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen gelir 44 milyon 824 bin 606 lira olurken, izleyici sayısı ise 2 milyon 480 bin 284'e ulaştı.

"Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", çocuklar kadar yetişkin izleyicinin de büyük ilgisini görerek listenin 5. sırasında yer aldı.

Bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatan animasyon türündeki film, 2 milyon 107 bin 417 izleyiciye ulaşırken, elde edilen hasılat ise 34 milyon 297 bin 160 lira oldu.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Joker", en çok izlenen altıncı film olarak ilk 10 arasına girdi. Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren film, 1 milyon 869 bin 193 kişi tarafından izlenerek, 36 milyon 801 bin 676 liralık hasılata ulaştı.

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Naim'in gerçek yaşamını yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi izledi

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi 2019'un en çok izlenen 7. yapımı oldu.

Kariyerinde 47 dünya rekoru, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atan ve "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun etkileyici yaşamını gözler önüne seren film, bir milyon 694 bin 781 kişi tarafından izlendi.

Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler, Renan Bilek ve Bülent Alkış'ın rol aldığı filmden elde edilen gelir ise 29 milyon 260 bin 123 liraya ulaştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk" vizyonda olduğu 4. haftasında 1 milyon 579 bin 419 kişi tarafından izlenerek, listenin 8. sırasında yer aldı.

Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen ve Levent Sülün'ün oyuncu kadrosunda yer aldığı filmden 27 milyon 804 bin 647 lira hasılat elde edildi.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi, en çok izlenen 9. yapım oldu. Film, vizyona girdiği Ağustos ayından itibaren bir milyon 446 bin 121 kişi tarafından izlenirken elde edilen hasılat ise 26 milyon 353 bin 284 lira oldu.

Chris Buck ile Jennifer Lee'nin yönetmen koltuğuna oturduğu animasyon filmi "Karlar Ülkesi II" en çok izlenen 10. film oldu. Yapım bir milyon 278 bin 176 kişi tarafından izlenirken, hasılatı ise 22 milyon 643 bin 111 liraya ulaştı.

Kaynak: AA