Artan nitelikli etkinliklerle İstanbul, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da kültür ve sanatın önemli duraklarından biri olarak yerini koruyor. Yıl boyunca şehrin farklı lokasyonlarına yayılan festivallerle konserler düzenlendi.

İstanbul'un en kapsamlı müzik etkinliği olan ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali", 22 konserde 600'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı konuk etti.

Piotr Andersweski, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Sokoloc, Hakhnazaryan ve Avdeeva, David Orlowsky Trio, Şanghay Filarmoni Orkestrası ile Fazıl Say'ın sahne aldığı konserler festivalin akılda kalan etkinlikleri arasında yer aldı.

Kadıköy Süreyya Operası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Zorlu PSM ve Rahmi M. Koç Müzesi'nin de aralarında bulunduğu 15 farklı mekanda düzenlenen festival etkinlikleri 18 bini aşkın kişiyi ağırladı.

Kamasi Washington ve Joss Stone, Caz Festivali'nde sahne aldı

İKSV tarafından gerçekleştirilen "26. İstanbul Caz Festivali"nde 50'nin üzerinde konser verildi.

"Parklarda Caz" konseriyle başlayan festival, temmuz ayında Jose James, Aydın Esen ve grubu, Melanie de Biasio, Cyrille Aimee ile Elchin Shirinov Trio, Bill Charlap Trio, Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez, Snarky Puppy ve Shake Stew yedilisinin de konuk olduğu konserlere ev sahipliği yaptı.

Festival, İstanbul'un 27 farklı mekanında, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlarken, konserleri 40 bine yakın kişi izledi.

Açıkhava konserleri, yaz boyunca yerli ve yabancı isimleri ağırladı

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko ağustosta, şarkıcı Tarkan, Ajda Pekkan, Candan Erçetin ise eylülde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü grubu, 40. yıllarını kutladıkları özel konserde sevenleriyle buluştu. Grup, ilk albümlerinden bu yana geçen 40 yıllık müzik serüvenindeki unutulmaz şarkılarını Vadi Açıkhava'da seslendirdi.

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" başlığıyla Haziran'da Sarıyer'de başlayan "Vadi Açıkhava Konserleri", Haluk Levent, Göksel, Athena, MFÖ, Levent Yüksel, Teoman, Kenan Doğulu ve Selda Bağcan'ı ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri, çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yaparken, Sultanahmet Meydanı da "Ezgi Gecesi"ne sahne oldu. Unutulmaz ezgilerle İstanbullulara müzik ziyafetinin yaşatıldığı gecede, Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu¨ncu¨oğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne aldı.

Mark Eliyahu, Hindi Zahra ve Bobby McFerrin Zorlu PSM'de konser verdi

Kültür sanat alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yıl boyu düzenlenen 500 konser ve müzik etkinliğinde yaklaşık 400 bin izleyiciyi ağırladı.

Fas asıllı Fransız müzisyen Hindi Zahra, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu. Ekim ayında düzenlenen konserde sanatçıya hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Grammy ödüllü ABD'li caz vokali ve şef Bobby McFerrin, mayıs ayında doğaçlama müzik performansı sergilediği bir konsere imza attı.

Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan bir diğer isim olan Tunuslu şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Emel Mathlouthi ise mart ayında Zorlu PSM'de konser verdi.

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen kamança sanatçısı Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesi kapsamında haziranda İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıktı.

Volkswagen Arena, dünya yıldızlarını ağırladı

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında mayıs ayında İstanbul'da konser verdi. Volkswagen Arena'da sahne alan grup, farklı dillerde ve tarzlardan örnekler sunduğu geniş bir repertuvarı sundu.

"Eklektik Kelt" müziğiyle dikkat çeken Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt son albümünün dünya turnesi kapsamında Temmuz'da İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi.

"Bring Me To Life" şarkısıyla hafızalarda yer edinen Grammy ödüllü müzik grubu Evanescence, eylülde Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Ödüllü sanatçı David Garrett ise 21 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

2019'un son aylarında İstanbul'da Bryan Adams rüzgarı esti

İstanbul, kasım ve aralık aylarında da büyük konserlere ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, "Shine a Light" adlı konseriyle kasımda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festivali", Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konseriyle başladı.

Ressam, karikatürist ve besteci Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı dolayısıyla Esenler'de özel saygı gecesi düzenlendi.

Bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriyle katkı sağlayan Kömür'e saygı gecesinde Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya Terzi, Aykut Kuşkaya, Hüseyin Goncagül, Ömer Çelik, Grup Genç, Doğan Öztürk, Taner Yüncüoğlu, Mustafa Demirci, Ahmet Turan Öztürk, Umut Mürare, Ammar Acarlıoğlu, Grup Sancaktar, Grup Yürüyüş eşlik etti.

Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda aralıkta düzenlenen özel bir konserle kutlandı. Konserde dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ile keman virtüözü Cihat Aşkın da solist olarak yer aldı.

Yılın son günlerinde ise Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında Beyoğlu Grand Pera'da konser verdi.

