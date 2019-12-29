Başrollerinde, Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever gibi oyuncuların yer aldığı absürt komedi dizisi "Tutunamayanlar" Ocak'ta TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ekranlara yeni bir soluk getirmesi beklenen ve 60 dakika olarak izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan kaleme aldı.

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Diziyle ilgili, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter'dan "Kim onaylamıştı bu diziyi?" şeklinde paylaşımda bulundu. Eren'in tweetine, dizi ekibinden, Zafer Algöz, Doğu Demirkol, Asuman Dabak, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever, Osman Nail Doğan ve TRT1'in Twitter hesabından yanıt geldi.

Oyuncu Zafer Algöz, Eren'in tweetine, "Golumu, ganadımı kırdılaaaarrr" karşılığını verirken, Doğu Demirkol ise, "3 bölüm de çekmiş bulunduk yaa... Hadi kendimi geçtim Zafer abi kaç yaşında adam... Çoluğu çocuğu var, yazıktır..." mesajını paylaştı.

Golumu, ganadımı kırdılaaaarrr — zaferalgoz (@zaferalgoz) December 29, 2019

3 bölüm de çekmiş bulunduk yaa... Hadi kendimi geçtim Zafer abi kaç yaşında adam... Çoluğu çocuğu var, yazıktır... — aydın doğu demirkol (@adogudemirkol) December 29, 2019

Dizinin oyuncularından Asuman Dabak ise, yorumların altına, "Tutunamadık galiba..." tweetini paylaştı.

Tutunamadık galiba.... — Asuman Dabak (@asumandabak01) December 29, 2019

Dizideki üniversitenin sahibi ise "Ne yani şimdi Cihangir Üniversitesi’ni kapatıyor muyuz!" yorumunda bulundu.

Ne yani şimdi Cihangir Üniversitesi’ni kapatıyor muyuz! — SinasiYurtsever.. (@SinasiYurtsever) December 29, 2019

Dizideki şair Barış Yıldız ise, "O kadar şiiri boşuna mı yazdık??" mesajıyla yorumlara katıldı.

O kadar şiiri boşuna mı yazdık?? — by (@barisyildiz_) December 29, 2019

Osman Nail Doğan da Eren'in tweetine, O halde bana müsade..." yanıtını verdi.

O halde bana müsade... pic.twitter.com/JQbHksxmNK — Osman Nail Doğan (@onaildogan) December 29, 2019

Eren'in tweetine TRT1'in Twitter hesabından da yanıt geldi. TRT1 tarafından, "Tutunamayanlar" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Şimdi 7 Ocak akşamı biz ne yayınlıyoruz?" ifadelerine yer verildi.

Tutunamayanlar dizisinin resmi Twitter hesabı, yapılan yorumlara, "Sil sil tweetleri sil" yanıtını verdi.

Sil sil tweetleri sil pic.twitter.com/LOytnHihCy — Tutunamayanlar (YENİ DİZİ) (@tutunamayanlar) December 29, 2019

"Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuşsunuz"

Gelen yanıtlar üzerine İbrahim Eren, "Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuşsunuz... Daha dizi başlamadan taraftar kitlesi de oluşturmuşsunuz. Ne diyelim o zaman Tutunamayanlar, tutunursunuz inşallah..." mesajını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuşsunuz.



Daha dizi başlamadan taraftar kitlesi de oluşturmuşsunuz.



Ne diyelim o zaman @tutunamayanlar, tutunursunuz inşallah... https://t.co/4ngMD4bPjP — ibrahim eren (@ibrahimeren) December 29, 2019

Tutunamayanlar

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Kaynak: TRT Haber