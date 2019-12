Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul, aralarında Fransa, Rusya, Avusturya, İspanya, İsviçre ve İran'ın da olduğu 22 ülkeden çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Türkiye ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı ön izleme günü dahil 74 bin kişi gezdi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, sanatseverler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından misafirler ağırlandı.

Fuarda, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alırken, atölyeler, söyleşiler ve interaktif işlerle ziyaretçilerin fuarın bir parçası olması da sağlandı. Çocuklar için özel alanların da hazırlandığı etkinlikte ayrıca müzeler ve teknoloji firmaları da stant açtı.

16. İstanbul Bienali'nde 220'den fazla eser sergilendi

Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı 16. İstanbul Bienali'nde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergilendi. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul'da ilgilisiyle buluştu.

Bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da 14 Eylül-10 Kasım'da ziyaretçilerini ağırladı.

Projede, 14 galeriyle 4 koleksiyoner ve 7 sanatçının eserleri yer aldı.

Yabancı sanatçıların eserleri İstanbullularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen "Sibirya'dan Sevgilerle" isimli fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Sibirya'nın bilinmeyen yönleri, manzaraları, halkı ve halkın yaşam tarzlarını anlatan 44 Rus fotoğrafçının 100 eseri ilgilisine ulaştı.

İran'ın kültür başkentlerinden biri olarak gösterilen Şiraz'daki sanatçıların hat ve tezhip eserlerinden oluşan "Şiraz Ekolü" sergisi, Neta Art Sanat Galerisi'nde İstanbulluların beğenisine sunuldu. Sergide ağırlıklı olarak hadis ve ayetler üzerine yoğunlaşan 57 eser yer aldı.

Erdal İnci ve Oddviz kolektifinin eserlerinden oluşan "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" adlı sergi, Goethe Enstitüsü'nün İstanbul'daki merkezinde sanatseverlerle buluştu. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan ve İngilizce adı "I Still Have A Suitcase in Berlin" olan sergide, Berlin'in hızlı dönüşümlerini ve değişimlerini ele alan çalışmalar yer alıyor.

Meşher sanatseverleri ağırlamaya başladı

Çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunmayı hedefleyen, İstiklal Caddesi’ndeki binasında 2018'e kadar 35 sergiyi izleyicilerle buluşturan Arter, eylül ayından itibaren Grimshaw Mimarlık’ın tasarladığı Dolapdere'deki binasında 7 farklı sergiyle açıldı.

Vehbi Koç Vakfı'na bağlı sanat ve kültür kurumu "Meşher", İstiklal Caddesi'nde daha önce Arter'e ev sahipliği yapan Meymenet Han'da sanatseverleri ağırlamaya başladı. "Meşher"in ilk sergisi "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" 13 Eylül'de izlenime sunuldu.

İstanbul Modern'in yeni sergisi "İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul" mayısta sanatseverlerle buluştu. Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide iki kurumun koleksiyon ve arşivinden 50 fotoğraf yer aldı.

Farklı içerikte sergiler

Farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı buluşturan "Fecr" temalı sergi mayısta ziyarete sunuldu. Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Ramart Platform tarafından organize edilen serginin açılışı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Ünlü fotoğrafçı Peter Sanders'ın fotoğraflarının yer aldığı "Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak" sergisi, nisan ayında Taksim Sanat'ta ziyarete açıldı. Bir ay boyunca ziyaret edilebilen sergide Başlangıç", "Arayış", "Bir İnanç Sıçraması" ve "Hayatı Kutlamak ve Geri Vermek" adlı 4 bölüm yer aldı.

Türkiye'de modern resmin kurucusu kabul edilen Avni Lifij'in ilk kez bir araya getirilen 800'den fazla eseri Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının 20'li yaşlarındayken, kendini 40'lı yaşlarda tasvir ettiği "pipolu otoportresi" 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA