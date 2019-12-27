ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri, İstanbul'daki törenle sahiplerini buldu.

TRT 2'ye Yılın Medya Ödülü

ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu mini bir konser verdi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra bilim ve sanat dünyasından isimler katıldı.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal da, geçmişten devraldıkları değer ve birikimi geleceğe aktarma çabası içerisinde olduklarını anlattı.

Daha sonra 10 farklı dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

TRT 2 kanalına, Türkiye'nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı Yılın Medya Ödülü verildi.

"Kaliteli içerikler oluşturmaya devam edeceğiz"

Ödülü, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren adına Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun aldı:

"Bu ödülü başta Genel Müdürümüz İbrahim Eren olmak üzere tüm TRT çalışanları adına alıyorum. Bu ödül inşallah bizleri daha da kamçılayacak, çok daha güzel, kaliteli içerikler oluşturmaya devam edeceğiz."

ÖNDER Özel Ödülü İslam tarihi araştırmalarından dolayı Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma'ya, Yılın Fikriyat Ödülü ise Gazeteci -Yazar Mehmet Doğan'a verildi.

ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü'ne hat sanatçısı Profesör Doktor Hüsrev Subaşı, Yılın Edebiyat Ödülü'ne ise Yazar Gökhan Özcan değer görüldü.

Kaynak: TRT Haber