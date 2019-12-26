Çanakkale'deki Assos Antik Kenti'nde ilk kez ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda gerçekleştirdiği kazılara, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden başlandı. Bölgede Türk bilim insanlarınca 38 yıldır kazı çalışması yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, bölgede bu yıl ele geçen en eski buluntulardan birinin, granitten yapılmış balta olduğunu belirterek, Arslan, şunları söyledi:

"Bu taş balta nekropolis alanında yüzeyde bulunmuş bir eser ancak benzerleri gerek Amerikan kazılarında gerekse 1990'lı yıllarda Türk arkeologlar tarafından bulunmuş. Elimizde milattan önce 5000'e tarihlenen, Kalkolitik dediğimiz döneme tarihlenen 4 baltamız mevcut. Bu baltalar Assos'un iskan ya da yerleşme tarihinin milattan önce 5000'lere kadar gittiğini gösteren izler olması bakımından önemli."

[Fotoğraf: AA]

Birçok medeniyete ait sikkeler de bulundu

Arslan, kazılar sırasında kemikten yapılmış iki objeye rastladıklarını aktardı.

Bu eserlerle ilgili bilgi veren Arslan, "Agoranın batısındaki kemik atölyesinde üretilen objeler arasında, takı olarak kullanılan biri hayvan, diğeri insan şeklinde iki obje var. Bunlar antik dönemde insanların kolye olarak kullandığı takıların parçaları olmalı. Bunları dönem olarak 4'üncü yüzyıla tarihliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Farklı alanlarda kazılar yaptıklarını anlatan Arslan, milattan önce 5'inci yüzyıldan başlayıp 11'inci, 12'nci asırlara hatta Osmanlı dönemine kadar giden sikkeler çıkardıklarını belirtti.

Kaynak: AA