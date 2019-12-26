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Kızılcahamam'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi26 Aralık 2019 Perşembe 10:10 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 10:27
Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Beşkonak Fosil Yatakları doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.
Kaynak: AA