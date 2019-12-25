Kültür Sanat
İnternette satışa çıkarılan 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi25 Aralık 2019 Çarşamba 16:11 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:38
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi. Kitapların internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.S'nin tarihi eser niteliği olduğu değerlendiren kitapları internetten satmaya çalıştığını belirledi.
Şüphelinin Altınkum Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu 4 kitabı muhafazaya aldı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S, savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Osmanlı dönemi bilim kitabı