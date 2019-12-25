Türkiye
Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen resimler ele geçirildi25 Aralık 2019 Çarşamba 15:20 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:50
Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 resim ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde 3 şüphelinin evinde tarihi eserler bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 3 resim buldu.
Eserlerin birinde Hazreti İsa'nın baş kısmının resmedildiği, diğerinde çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen bir ağaçta 5 kuş görselinin yer aldığı, üçüncü resimde ise karşılıklı duran iki tavus kuşunun bulunduğu görüldü.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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