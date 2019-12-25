Türkiye
Caddebostan Sahilini kırmızı yosunlar kapladı25 Aralık 2019 Çarşamba 13:50 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 14:26
İstanbul'da Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil, kızıla büründü. Kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan sahil kesimindeki kayalıkların üzeri, kırmızı renkli yosunlarla kaplandı.
Maltepe’ye kadar uzanan yosunların kapladığı sahil, kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Kızıla bürünen sahil, drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler: sahil kesimi lodos Kırmızı yosunlar caddebostan