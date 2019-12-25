Telefonlar, tabletler, beyaz eşyalar...

Günlük yaşamın vazgeçilmezleri haline gelen akıllı cihazların siber güvenlik testleri, artık yurt dışında değil İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yapılacak.

Rektör Nuri Aydın, akıllı teknolojilerin evin her yerinde olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Televizyonda buzdolabında klimada uzaktan erişerek birçok şeyi yapabiliyoruz. Bu merkez bu ürünlerdeki güvenlik açıklarını tespit etmek için kurgulanmış, bu olaya odaklanmış bir merkez."

Açılışı gerçekleştirilen "Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi"nde, akıllı cihazlar uzman ekiplerin elinden geçecek. Firmaların ürünlerinin son kullanıcılara güvenle ulaşması sağlanacak.

Testlerle siber saldırı riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor

Test mühendisi Mustafa İpek Bayrak, “Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, bulaşık, çamaşır makinesi, internete bağlanıp IP adresi alabilen veya bağlanmadan ağ oluşturabilen bütün cihazlar dahildir. Biz burada bu cihazların içerisinden insanların kendi özel verilerinin çalınıp çalınamadığını test etmekteyiz" dedi.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar, akıllı sistemlere milyonlarca saldırı yapıldığını gösteriyor. Yapılan bu testlerle siber saldırı riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Proje sorumlusu Muhammed Ali ise, Güney Afrika'da akıllı fırınların siber saldırıya uğramasıyla ilgili bir durumun söz konusu olduğu anlattı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK BİLGEM gibi kamu kurumları ve özel firmalarla yapılan çözüm ortaklıkları ile laboratuvarın, dünya çapında bir merkez olması hedefleniyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Özden Ayvaz