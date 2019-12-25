Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve UNESCO'nun katkılarıyla düzenlenen yarışmanın bu yıl 11'incisi gerçekleştirildi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin (RATEM) düzenlediği yarışmanın finali TRT İstanbul Radyoevi'nde yapıldı.

Telif hakları mücadelesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, telif sorunuyla topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Telif hakları sadece kamunun yasal düzenlemeleri, yargı kararları ya da kolluk kuvvetinin korsanlıkla mücadelesi çalışmalarına indirgenemez."

Törende radyo, televizyon ve gazete-dergi kategorilerinde ödüller verildi.

Yarışmaya 56 üniversiteden 664 eser katıldı

RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, "56 üniversitemizden 664 eser katıldı yarışmamıza. Temel amacımız Türkiye'de telif alanında fikri mülkiyet konusunda farkındalık yaratmak." dedi.

Kaynak: TRT Haber