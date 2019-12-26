Su seviyesi çekilince çıkan tarihi höyükte 12 binlik yıllık izler26 Aralık 2019 Perşembe 16:30 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 23:44
Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle tarihi Hamamlar Höyüğü ortaya çıktı. Höyükte yapılan arkeolojik çalışmalarda, yeni bulgulara ulaşıldı. 12 bin yıllık izlere rastlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı’nın inşaatı 42 yıl önce tamamlandı. Hamamlar Höyüğü sular altında kaldı. Yıllar sonra barajda su seviyesi düşürülünce höyük ortaya çıktı.
Höyükte anıtsal yapılara ait izlere rastlanılmasının ardından, arkeolojik çalışma başlatıldı. Kazı çalışmalarını Gaziantep Üniversitesinden 30 kişilik bir ekip yürütüyor.
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, şu bilgileri verdi:
"Şuan ki çalışmalarımız en az 12 binlik yerleşim sürekliliğini ortaya koymakta. Özellikle anıtsal büyük yapılara ait izler görmemiz nedeniyle tekrar su altında kalmadan önce burada ivedilerle kurtarma kazısına karar verdik."
Uzun yıllar su altında kaldığı için höyüğün üst tabakaları büyük ölçüde eriyerek tahrip oldu. Tahtaköprü Barajı'nda çalışmalar tamamlandığında, höyük yeniden sular altında kalacak.
Kaynak: TRT Haber