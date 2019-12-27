Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale... Rafadan Tayfa’nın kahramanları bu kez Göbeklitepe’nin gizemini çözmek için Şanlıurfa macerasında.

Dünyanın bilinen ilk tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe'nin, ilk kez bir animasyon filmiyle anlatıldığı Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe bugün vizyona giriyor.

Ankara galası yapıldı

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, şunları söyledi:

"Gelen çocuklar gerçekten hikayenin içine öyle bir girdi ki sanki Rafadan Tayfa ile aynı macerayı yaşadı ve filmle birlikte onlar da kendisini bu maceranın içinde buldu."

Şanlıurfa ve İstanbul’un ardından üçüncü galanın adresi Ankara’ydı.

Filmi merak içinde bekleyen yüzlerce kişi başkentteki galada tayfanın heyecanına ortak oldu.

Küçük büyük herkesi büyüledi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Alcan ve Murat Akgüç ile çok sayıda üst düzey yetkili de aileleriyle birlikte galaya katıldı.

Galanın küçük konukları da hem film öncesinde hem de film sırasında doyasıya eğlendi. Ancak Göbeklitepe’deki gizemli yolculuk yalnız çocukları değil büyükleri de büyüledi.

Kaynak: TRT Haber