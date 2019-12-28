TRT Çocuk'un ilgiyle izlenen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın ikinci filmi Göbeklitepe dün izleyicilerle buluştu.

Akın, Mert, Kamil, Hayri, Sevim ve Hale... Rafadan Tayfa’nın kahramanları bu kez Göbeklitepe’nin gizemini çözmek için Şanlıurfa'ya yolculuk yaptı.

Dünyanın bilinen ilk tapınaklarının bulunduğu Göbeklitepe'nin, ilk kez bir animasyon filmiyle anlatıldığı Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe, daha ilk günden büyük ilgi gördü. İsmail Fidan'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon filmi, ilk gün 108 bin 634 bin kişi tarafından izlendi.

Rekor kırması bekleniyor

Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe'nin, ilk üç günde gişede yarım milyonluk izleyici sayısını geçerek, tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi olarak rekor kırması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber