1899 yılında Giacomo Puccini tarafından bestelenen 3 perdelik opera temsili için son hazırlıklar yapıldı.

Dünya operasının sevilen eserlerinden biri olan Tosca Operası uzun bir aradan sonra Zeliha Berksoy rejisiyle ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

250 kişi görev alacak

Floria Tosca'yı Seda Ayazlı canlandıracak. Orkestrayı Andrea Solinas yönetecek.

Sahne önünde ve arkasında 250 kişilik ekip görev alacak.

Atatürk'ün yurt dışında izlediği ve en sevdiği opera olan Tosca'yı 1941 yılında Semiha Berksoy canlandırdı.

''Seyircimizin salonları tıklım tıklım dolduracağından eminim''

81 yıl aradan sonra temsilin altında bu kez Semiha Berksoy'un kızı yönetmen Zeliha Berksoy'un imzası var.

Annesine ithaf edilmesinin çok duygulandırıcı olduğunu söyleyen Berksoy, ''Aynı zamanda bizim opera ve izleyicimiz açısından çok onurlandırıcı bir şey. Seyircimizin salonları tıklım tıklım dolduracağından eminim ben. Kaçırmayacaklardır Tosca'yı'' dedi.

''Dünya'da ilk 10'a girecek prodüksiyon çıktı ortaya''

Tosca Operası'nın Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan aynı zamanda başrol karakteri Tosca'nın sevgilisi Mario Cavarodossi'yi canlandırıyor.

Çok özel çok güzel bir gece olacağını düşündüğü söyleyen Karahan, ''Şu anda dünya üzerinde ilk 10'a girebilecek bir prodüksiyon çıktı ortaya. Bundan çok büyük bir guru ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Tosca Operası'nın temsilleri bugün ve yarın Ankara ATO Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Mert Karacan