Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakal-ı Şerif 2 yıl sonra yeniden ziyarete açılacak
[Fotoğraf: AA]
Salgın sebebiyle 2 yıldır halkın ziyaretine açılamayan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi görülebilecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi müftülüğü, iki yıldır pandemi dolayısıyla ziyaret edilemeyen Sakal-ı Şerifin Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 27 Nisan Çarşamba günü öğle namazı öncesinde halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Tarihi Sultan Alaeddin Camii'nde muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kadir Gecesi günüde halkın ziyaretine sunuluyor.
Çok sayıda vatandaş her sene dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerifi görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Etiketler: Ankara Ramazan Ayı
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