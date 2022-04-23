Kıta ve kültürler farklı, bayram ve coşku ise ortak. 23 Nisan dünya çocuklarının günü ve Atatürk tarafından insanlığa verilen evrensel bir mesaj.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'da olduğu gibi farklı coğrafyalarda da savaşların yol açtığı yıkım ve yoksulluk en çok çocukları etkilemişti.

Mustafa Kemal Paşa ve meclis üyeleri de kurtuluş mücadelesinin zaferi olan ulusal egemenliği çocuklarla paylaştı. Dünyanın dikkatini çocuklara ve onların geleceğine çekti.

"Etken özne çocuklar olmalı"

Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin nedeni, sadece onlara duyduğu sevgi değildi. Gazi Mustafa Kemal, çocukları ulusal egemenliğin teminatı olarak görüyordu.

Bunun evrensel bir çağrı olarak kabul edilebileceğini söyleyen Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Uysal, "Şöyle ki tüm konuşmalarının aslında evrensel boyutu var. Artık diyor çocuklar ölmesin, çocuklar anasız babasız kalmasın böyle bir barış özlemi var. Savaşa karşı gerçek bir savaş vermek istiyorsak burada etken özne çocuklar olması lazım diyor" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Uysal, "Mustafa Kemal Paşa, gerek Balkan Savaşları gerek Birinci Dünya Savaşı sırasında o çocukların perişanlığını yakından görüyor. 11'e yakın çocuğa sahip çıktığını, büyüttüğünü, her türlü imkanı verdiğini, masaya oturduğunu, her şeyini paylaştığını biz biliyoruz" diye konuştu.

Tarihi bir karar

23 Nisan'ın çocuklara adanması insanlığın onlara karşı taşıdığı sorumluluğu temsil ediyordu.

Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı dünyadan da büyük ilgi ve takdir gördü. Bu, çocukların hakları ve geleceği açısından örnek bir karar olarak tarihe geçti.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ömer Çıttır

Kurgu: Rüşan Yıldız