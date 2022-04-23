Büyük Önder Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından kararlıydı. Vatanın selameti için önce Meclis kurulmalıydı.

Meclis binasının yapımı için zaman yoktu. O yüzden İttihat ve Terakki Fırkası'nın, kulüp binasının kullanılması fikri öne çıktı.

Yokluktan bağımsızlığa

Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak Meclis'in çatısını kapattı. Mebusların oturacağı sıralar okullardan, gaz lambaları kahvehanelerden toplandı. O gün buradan yanan ışık bir daha hiç sönmeyecek kurtuluş yolunu aydınlatacaktı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da derin bir tesir bıraktığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, onun kararlılığını şu sözlerle anlattı:

"Paşa, başından itibaren kurtuluşu meclislerle ve milli iradeyi temsilen yapmak istiyordu. Ve her hareketinde her adımında etrafındaki halkayı genişletme ve daha çok milleti temsil edebilecek bir iradeye ulaşmayı hesap etmekteydi."

Meclis dualarla açıldı

Meclis, 23 Nisan 1920'de milletin dualarıyla açıldı. Cuma namazının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.

İlk gün 115 temsilci ile toplanan Meclis'in açılış konuşmasını en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey yaptı. Gazi Mustafa Kemal, oy birliği ile meclis başkanı seçildi.

Meşhur hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı "hakimiyet milletindir" sözü kürsünün arkasına asıldı. Tüm zorluklara rağmen istiklal mücadelesinde milli irade hakim kılındı.

23 Nisan çocuklara armağan

23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

Ulu Önder Atatürk, bu bayramı 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı ise 1983 yılında kabul edildi.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

Kurgu: Volkan Bağcı