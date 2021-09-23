Teşkilat, Türkiye tarihinin isimsiz kahramanlarının aksiyon dolu öyküsü, TRT1'de soluk soluğa izlendi.

Teşkilat'ın nefes kesen hikayesi yeni sezonda da devam edecek. Yeni sezonun ilk bölümü 26 Eylül Pazar akşamı ekranda olacak.

Yeni sezon öncesi TRT Haber'e konuşan dizi oyuncuları, izleyicileri pek çok sürprizin beklediğini söyledi.

"Her yeni bölüme senaristlerimiz ayrı bir sürpriz hazırlıyor"

Dizi oyuncularından Çağlar Ertuğrul, yeni sezonda birçok sürprizin izleyicilere sunulacağını ifade ederek, "Bizi sorgu sahnesinde yakaladınız Ceren ve Serdar arasında aslında birinci sezondan kalma gelgitli bir durum olacak. Casusluğa daha fazla giriyoruz kim yalan söylüyor kim söylediğini biliyor ama çaktırmıyor gibi bölümlere gireceğiz. Her yeni bölüme senaristlerimiz ayrı bir sürpriz hazırlıyor. Biz bile öyle mi böyle mi olacak diye çok merak ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ezgi Eyüboğlu ise heyecan veren gelişmelerin olacağını söyledi. Dizideki hikayenin güzel bir yöne doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Hikayeler yeni sezonda derinleşecek

Deniz Baysal ise yeni sezonda daha güçlü bir Zehra'yı izleyicilerin göreceğini söyledi. "Zehra'yı oynamaktan aşırı büyük bir keyif alıyorum. Daha arada kalan bir Zehra göreceğiz. Kızına daha fazla özlem duyan bir Zehra göreceğiz" dedi.

Serdar Yeğin ise "Daha derinleşecek hikaye sadece uzay değil Teşkilat ekibindeki görevlilerin hayatları, ailevi durumları derinlemesine işlenecek. Geçen sene hoş geldin oldu bu sene hoşbulduk olmasını istiyoruz" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Gizli bilgiler,

büyük operasyonlar,

yeni başlangıçlar,

hatırlanan ve hatırlanmayan anılar...



Tüm bunlara hazır mısın? #Teşkilat yeni sezonuyla 26 Eylül Pazar #TRT1’de başlıyor! @teskilattrt pic.twitter.com/SoOV07CjQT — TRT 1 (@trt1) September 23, 2021

Diziye 3 yeni isim katıldı

Yeni sezonda diziye üç sürpriz isim de katılıyor. Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp yeni karakterlere hayat verecek.

Teşkilat her Pazar saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.