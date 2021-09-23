Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, belediye olarak yarın ve 25 Eylül'de programlar düzenleyeceklerini söyledi.

Neşet Ertaş ve Abdal geleneği temsilcilerinin bozlakları, oyun havaları ve türkülerinin katkısıyla kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında girdiğini anımsatan Araz, Ertaş'ı vefatının 9. yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını vurguladı.

Yarın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü yazar Adnan Yılmaz'ın yapacağı, sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş'ın da katılacağı "Anılarla Neşet Ertaş" paneli düzenleneceğini aktaran Araz, şunları kaydetti:

"Aynı gün akşamı Cacabey Meydanı'nda saat 18.00'de davul zurna gösterisi, mehter takımı konseri, belediyemizin bando takımı ve müzik öğretmenleri konserleri ile etkinlikler devam edecek. Akşam da aynı meydanda sanatçı Kıraç, konser verecek. 25 Eylül Cumartesi günü Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın kabri ziyaret edilecek, akşam da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu’nda konser programı gerçekleştirilecek."