32 belge, 11 resim... Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından elde edilen belgeler Halep'in tarihini gözler önüne seriyor.

Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde tarihi bir çalışmaya imza atıldı. Suriye'nin Azez kentinde "Hatırladıkça Biz Oluruz" adlı sergi açıldı.

Sergide Osmanlı döneminde sosyokültürel hayat yer alıyor.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, "Bu sergi Yavuz Sultan Selim'in Halep'i fethetmesinden burada memluk sultanını yenmesinden 1916 yılına kadar olan dönemde yaşanan siyasi, idari, askeri tüm konularla ilgili ip uçları yer alıyor. Bunun ötesinde bu belgeler tarihin sessiz tanıklarıdır" açıklamasını yaptı.

"Çözüm önerilerimizi kendi coğrafyamızda kendi bölgemizde bulabiliriz"

32 belgenin yer aldığı serginin açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, son olarak Afrin'de yeni şube açtıklarını belirtti.

Enstitü olarak Türkçe'nin yanı sıra el sanatları alanında da eğitimler vereceğini söyleyen Ateş, şunları söyledi:

"Yunus Emre Enstitüsü burada faaliyetlerini sürdürecek. Enstitümüz burada sadece Türkçe öğretmekle kalmayacak, kültürel kaynaşmanın yanında el sanatları alanında da eğitimler verecek. Ortak kültürümüzü, ortak geçmişimizi yeniden hatırlayalım istedik. Bu yüzden bu serginin adı 'Hatırladıkça Biz Oluruz'. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bölgemizde de kargaşa ve kaoslar var. Biz çözüm önerilerini okyanusun ötesinde ya da Uzak Doğu'da aramak zorunda değiliz. Çözüm önerilerimizi kendi coğrafyamızda kendi bölgemizde bulabiliriz. 500 yıl boyunca bu topraklar medeniyetin, barışın, esenliğin merkezi olmuş ve dünyaya örnek teşkil etmiştir. Biz de bu geçmişimizi yeniden hatırlayarak Kürt, Türk, Çerkez, Arap fark etmeksizin yeniden bir barış iklimi sağlayabiliriz. Yunus Emre Enstitüsü olarak bugün 64'üncü şubemizi Afrin bölgemizde açtık. Bu sergi ile de zihinlere bu barış düşüncesinin yeniden gelmesi gerekiyor"

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun