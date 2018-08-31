Tarihi "İşletme Oteli" restore ediliyor

1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ve yıllarca hizmet verdikten sonra özel işletmeye devredilen tarihi otel, sözleşme süresinin tamamlanmasının ardından yeniden Van Gölü Feribot İşletmesi bünyesine geçti.

Otelde restorasyon çalışmaları başlatıldı

Yangın sonucu ahşap kısımları tamamen yanan otel, 2006 yılında Tatvan Belediyesi'ne devredildi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, tarihi oteli ilçeye kazandırmak için restorasyon çalışmaları başlattıklarını söyledi.

"Bu tarihi otel ilçemizin bir simgesiydi"

Aksoy, oteli tarihi dokuya uygun şekilde restore edeceklerini anlattı.

"Otel, boş olduğu için bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmişti. Ayrıca, yıllar önce meydana gelen yangından dolayı ara kat ve çatısı da tamamen yanmıştı. Ardından özel işletmeye verildi ve daha sonra belediyeye devredildi. Yaklaşık 19 yıl boş kaldığı için bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Bu tarihi otel ilçemizin bir simgesiydi.

Tekrar restore ederek değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ahşap kısımlar ile çatısı tamamen yanmış ve taş duvarlarda biraz hasar var. Biz de duvarın sıvasını dökerek, taş yapıyı ortaya çıkartıp, otantik bir şekilde, tarihi misyona uygun restorasyon çalışması yapmaya başladık. Çalışmaları 2019 yılına kadar tamamlayıp, belediye konukevi olarak ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Ayrıca, çevre düzeni ile bahçe duvarları da yapılacak."

Kaynak: AA