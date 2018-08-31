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Mehmet Akif Ersoy'un hocasının kabri yenilendi

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un eğitim aldığı okul olan Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi'nin kurucu müdürü Baytar Miralayı Muallim Mehmet Ali Bey'in mezarı yenilendi.

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Mehmet Akif Ersoyun hocasının kabri yenilendi

Mehmet Ali Bey hakkında araştırmalar yapan ve mezarının yerini tespit eden Prof. Dr. Ali Birinci'nin talebiyle kabri ile kitabenin elden geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda baytarlık mektebi kültürünün kurucusu kabul edilen, Mehmet Ali Bey'in Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki harabe durumda olan mezarı ve kitabesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek, 95'inci ölüm yıl dönümüne yetiştirildi.

1923 yılının Ağustos ayında vefat eden Mehmet Ali Bey'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Sahrayıcedit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci, "Mehmet Akif Ersoy'un da hocası olan ve baytarlık mesleğinin gelişmesinde önemli rol oynayan Mehmet Ali Bey'in mezarını ihya ettiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mehmet ali bey, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Şairi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Alisi
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