87. İzmir Enternasyonal Fuarı 7 Eylül'de açılıyor

Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 87. kez kapılarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketi (İZFAŞ) tarafından Kültürpark'ta düzenlenecek İEF, 7 Eylül'de açılacak ve 16 Eylül'e kadar sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarın açılışı öncesi Kültürpark'ta düzenlenen basın toplantısında, İEF'nin çok fonksiyonlu bir fuar olduğunu söyledi.

Fuarda ticaretin yanı sıra eğlenceye de önem verdiklerini belirten Kocaoğlu, "Cephede birbiriyle savaşan ülkeler İzmir Fuarı'nda buluşuyor. Soğuk savaşı sürdürürken İzmir Fuarı'nda buluşmaları fuarın ayrıca tarihini ve misyon zenginliğini göstermektedir" dedi.

Kocaoğlu, fuarın partner ülkesi Sırbistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 1,1 milyar dolar olduğundan bahsederek, fuar sonrası bu rakamın 2 milyar dolara çıkmasını beklediklerini anlattı.

Kaynak: AA