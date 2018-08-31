Kapadokya'nın gizemli yeraltı şehirlerinde tarihe yolculuk

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından Kapadokya Bölgesi, birbirinden farklı doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Kapadokya'da en çok merak uyandıran kültürel zenginliklerden biri de yeraltı şehirleri. Bu şehirler her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Yeraltı şehirleri dünya üzerinde farklı kıtalarda da bulunuyor. Ancak Kapadokya'da bulunanların jeolojik yapısına sahip başka bir tane daha yok.

Savunma amacıyla inşa edildi

Kapadokya'daki yeraltı şehirleri, hiçbir teknolojik ürünün kullanılmadığı bir dönemde, volkanik tüflü arazide kayaların aşağıya doğru oyulmasıyla inşa edildi. İnsanların bu büyüklükteki şehirleri hangi aleti kullanarak yaptıkları henüz bilinmiyor.

Savunma amacıyla inşa edilen bu şehirler, ilk kez Ksenephon'un kitabında yer aldı. Kaçıncı yüzyılda yapıldığı tam bilinmese de yeraltı şehirlerinin binlerce yıllık tarihe tanıklık ettiği kesin.

Saldırılara karşı yaşama tutunmak isteyen insanların elinden çıkan tarihi yapıyı, geçmiş zamanlarda Selçuklular askeri üs olarak kullandı.

Erzak depoları, su kuyuları

Yeraltı şehirleri, binlerce insanın dışarıya çıkmaya ihtiyaç duymadan yaşamasını sağlayacak özelliklerle donatıldı. Erzak depoları, havalandırma sağlayan bacalar, tuvaletler, su kuyuları...

Bazen insan boyunda bazen daha yüksek yapıdaki şehirde, daralan tüneller de var. Aşağılara inildikçe karşılaşılan yaşam odaları, şehirleri ziyaret edenleri etkiliyor.

Ziyarete açık tutulan Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Örentepe gibi yeraltı şehirlerinde binlerce yıllık medeniyetin izleri görülüyor.

Kaynak: TRT Haber