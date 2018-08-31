Japon fotoğraf sanatçısı Kapadokya'yı fotoğrafladı

Japonya Tokyo'da 2016 yılında yapılan fuarda Nevşehirli yetkililerin Kapadokya'ya davet ettiği fotoğraf sanatçısı ve yazar Megumi Asaoka, bölgede 2 hafta boyunca çektiği fotoğrafları ülkesinin popüler dergilerinden Magazine Capa'da yayımlayacak.

Asaoka, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın kültürel ve doğal güzelliklerini ülkesinde tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Asaoka, "Çocukluğumdan beri Kapadokya'nın ismini duyuyorum. Balon fotoğraflarını görüyordum ve çok merak ediyordum. Daha önce İstanbul'a gelmiştim ama Kapadokya’ya gelmemiştim. Çok merak ettiğim için geldim" dedi.

2 haftada 4 bin fotoğraf

2 hafta boyunca yaklaşık 4 bin fotoğraf çektiğini anlatan Asaoka, şöyle konuştu:

“Kapadokya'nın insanları çok sıcak, çok etkilendim. Tüm Japonların buraya gelmesini istiyorum. Hiçbir güvenlik sıkıntısı yok. İnsanlar beni evlerinde çay içmeye davet etti. Kapadokya insanının sıcaklığını bütün Japonların görmesini arzu ediyorum."

Çektiği fotoğrafların görev yaptığı dergide yayımlanacağından bahseden Asaoka, fotoğraflar ve makalelerle Türk ve Japon dostluğunu ilerletmek istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Japonya'da unuttuğumuz ama burada hatırladığım bir şey var. Burada aileye, dine ve arkadaşlığa verilen önemi gördüm. İnsanlar birbirine zaman ayırıyor. Bu sıcak ilişkileri burada hissettim. Bu ilişkileri Japonya'da unutmuşuz. Bu sıcak ilişkileri hissetmeleri için tüm Japonları buraya davet ediyorum."

Kaynak: AA