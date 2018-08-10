Tarihi eser bekçiliği görevini annesinden devraldı

Adana Anavarza Antik Kenti'nde 1969 yılında eşiyle birlikte bekçi olarak göreve başlayan ve 2003 yılında emekli olan 79 yaşındaki Hatun Dilci, bölgede tarihi eser kaçakçıları ve definecilere karşı verdiği mücadeleyi, tarihi koruma bilinciyle yetiştirdiği oğluna devretti.

Bakanlık başarı belgesi verdi

Eşinin vefatından sonra tek başına göreve devam eden ve yakaladığı definecilerden aldığı birçok arkeolojik eseri müze müdürlüğünün izniyle antik kentin içinde bulunan evinin bahçesinde koruyan Dilci, elinden geldiğince 54 yaşındaki oğluna da yardımcı oluyor.

Yaşar Dilci de emekli olduktan sonra Bakanlık tarafından başarı belgesiyle onurlandırılan annesi Hatun Dilci'nin her gün elini öperek göreve başlıyor.

"Kimseye bir taş kaldırtmadım"

Hatun Dilci, 1969 yılında eşiyle çiftçilik yaparken mozaik bulduklarını ve durumu Adana Müzesi'ne bildirdiklerini söyledi.

Müze müdürlüğünden yetkililerin Kozan'a gelerek buldukları mozaikte inceleme yaptığını belirten Dilci, daha sonra dönemin müze müdürünün, eşi ve kendisini antik kentte bekçi olarak göreve başlattığını anlattı.

Antik kentte 34 yıl bekçilik yaptığını belirten Hatun Dilci, "Her sabah kalktığımda Kralın Kızı'nın yüzüne (mozaik) bakardım ondan sonra görevime giderdim. Tabancam vardı, kıyafetimi giyip yola çıktığımda herkesin boynu kırılırdı. Belimde silah, kafamda şapka, kimse yanımdan geçemezdi. Ben koca Anavarza'yı 34 sene yönettim. Kimseye bir delik eştirmedim, kimseye bir taş kaldırtmadım" dedi.

Çok sayıda defineciyi yakalattı

Hatun Dilci, görev süresince çok sayıda defineciyi yakalattığını ve bir çoğunun tutuklandığını söyledi.

Evinin bahçesindeki Roma dönemine ait lahit, heykel, sütun başlıkları ve kabartmalardan oluşan çok sayıda arkeolojik eseri, yakaladığı definecilerden aldığını ve burada koruduğunu vurgulayan Dilci, şunları anlattı:

"Tarihi suru yıkıyorlar, yükleyip başka köylere gidiyorlardı. Ben telsize bastığımda Adana ayağa kalkardı. Ben öyle yiğit bekçiydim. Bir yerde tarihi taş çıkmış. Giderdim çekerdim silahı. Veya başka köye kaçırdılarsa jandarmaya haber verirdim taşları buraya getirirdim. Çok sayıda tarihi taşı ben hep ellerinden aldım."

"Annem efsane"

Yaşar Dilci de annesinden sonra kendisinin bekçilik yapmaya başladığını anlattı.

Tarihe bekçilik etme görevinin annesinden miras olduğunu belirten Yaşar Dilci, "Benim çocukluğum burada geçti. Annem efsane, ben onun tozu olamam. Ben de burayı gözüm gibi koruyorum. Gelenlere yardımcı oluyoruz. Definecilere göz açtırmıyoruz" dedi.

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu da antik kentte bekçilik görevinin uzun süredir Dilci ailesi tarafından başarıyla devam ettirildiğini söyledi.

Kaynak: AA