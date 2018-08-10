Eynif Ovası'nın yılkı atları belgesele konu oluyor

Antalya İbradı'da bulunan Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları bir belgeselin konusu olacak.

Ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları 800'ü bulan yılkı atları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor.

"Altaylardan Anadolu'ya"

Mahallede turist hareketliliği de sağlayan yılkı atları, Bilkent Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Turan Görgü'nün çekeceği belgesele de konu oldu.

Belgesel çalışmaları için ovaya gelen Görgü, "Altaylardan Anadolu'ya" adlı belgeselin 2'nci bölümünde yılkı atlarını işleyeceklerini söyledi.

Ovada yaşayan atların kendine özgü bir yaşam biçimi, aile düzenlerinin olduğunu anlatan Ali Turan Görgü, şöyle konuştu:

"Belgeselde bu atların kökenlerini, geçmişte hangi dönemde buraya geldiklerini, bırakıldıklarını ve nasıl çoğaldıklarını işleyeceğiz. Atlar hakkında yöre insanları ile konuştuk. Buradaki atlar, 'yöre insanının bıraktığı atların çoğalmasıyla mı oluştu, yoksa eski Türk kültüründe söz edilen 'ıdık' ya da 'idük' adı verilen bırakılmış, salıverilmiş kutsal atlar gibi bir özelliği var mı?' diye araştırma yapıyoruz. Belgesel yaklaşık 1,5 yıl sürecek. Bölgenin kültürel özellikleri ve atların biyolojik, toplumsal özelliklerini kapsayan uzun bir araştırma yapmamız gerekiyor."

Atlar bölge turizmi açısından da önemli

Ormana Mahallesi'nde butik otel işleten Tolga Özgüven ise, ovanın 90 bin dönüm alandan oluştuğunu belirtti. Atların tarihçesiyle ilgili bilgi veren Özgüven, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Eynif Ovası'nın tapusunu Ormana Köyü'nün ağaları padişahtan istiyor. 7 tapu karşılığında Ormanalı gençler sipahi ocağına askere yazılıyorlar. Daha sonra Osmanlı dağıldıktan sonra atları ile birlikte köye dönüyorlar. Ancak atlar savaş atı olduğu için bütün gün koşmaya meyilliler. Köyde iri yarı kaslı atlar gerekiyor. Bu atların kendi işlerine yaramadığını gören köylüler doğaya salıyorlar. Bu atların soyu o günden bu güne geliyor."

Bölgede yapılan safarilerde turistlerin mutlaka birkaç sürüye denk geldiğinden bahseden Tolga Özgüven, "Bölgemizin turizmi açısından bu atlar çok önemli. Buraya fotoğraf meraklıları, ressamlar ve araştırmacılar geliyor. Geçen yıl 23 bin 500 kişiyi ağırladık. Atların doğada özgürce koşması, misafirlerimize çok enterasan geliyor" dedi.

Kaynak: AA